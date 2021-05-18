Войти
ЦАМТО

В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО

810
0
+1
Академия войсковой ПВО
Военная академия войсковой ПВО г.Смоленск.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 17 мая. В Военной академии Войсковой ПВО ВС РФ им. маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск) 20 и 21 мая состоится XXVIII Всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию теории и практики применения войсковой ПВО в современных условиях.

Мероприятие проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова совместно с Российской академией ракетных и артиллерийских наук, Академией военных наук и др.

В рамках конференции состоится выставка, на которой будут представлены достижения научных школ академии и продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также планируется проведение "круглых столов", на которых будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.02.2019
Россия готова передать Индии технологии производства истребителей МиГ-35
07.11.2018
Российские специалисты МПЦ ВС РФ приступили к обучению лаосских саперов
08.02.2016
Рогозин о Су-35С в Сирии: тягаться с этой птицей не советуем
06.06.2014
Казанский авиационныз завод им. С.П. Горбунова посетил Сергей Шойгу
19.03.2013
«Русские витязи» отправились в Малайзию
24.02.2009
Мировая премьера новой турельной пусковой установки "Комар" состялась в Абу-Даби
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран