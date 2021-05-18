В Смоленске обсудят вопросы развития войсковой ПВО

ЦАМТО, 17 мая. В Военной академии Войсковой ПВО ВС РФ им. маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск) 20 и 21 мая состоится XXVIII Всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию теории и практики применения войсковой ПВО в современных условиях.

Мероприятие проводится под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Леонова совместно с Российской академией ракетных и артиллерийских наук, Академией военных наук и др.

В рамках конференции состоится выставка, на которой будут представлены достижения научных школ академии и продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также планируется проведение "круглых столов", на которых будут обсуждены современные взгляды на применение соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО и формирование перспективного облика системы вооружения рода войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.