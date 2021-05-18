Испытания РК с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.

ЦАМТО, 17 мая. Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца лета, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" в исполнении для надводных кораблей планируется завершить до конца лета. Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланированы несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням. Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года".

По словам источника агентства, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году, напоминает агентство.

Фрегат "Адмирал Горшков" – головной корабль проекта 22350, "Адмирал Касатонов" – первый серийный. Основное вооружение фрегатов этого проекта составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".