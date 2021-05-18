Войти
Военно-промышленный курьер

На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

1098
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе предстоящего проведения военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники впервые планируется для демонстрации новейший бронеавтомобиль «Тайфун», который в текущем году поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа.

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.

Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Град РСЗО
Искандер
Мста-С
Рысь LMV
Т-72
Тигр-М
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
Тор ЗРК
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
02.10.2015
Шойгу поздравил военных Сухопутных войск с профессиональным праздником
14.04.2015
«Искандер-М» во всей красе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 23:55
  • 4
Роскосмос выделил более 318 млн рублей на разработку техпредложения по проекту "Венера-Д"
  • 18.05 23:30
  • 131
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 18.05 21:24
  • 17
Что ждет Россию в космосе
  • 18.05 20:51
  • 1
Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике
  • 18.05 20:36
  • 3
Глава РАН на форуме в Нижнем Новгороде заявил о продолжающемся ухудшении российского образования
  • 18.05 20:00
  • 10
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 18.05 19:42
  • 25
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 18.05 19:26
  • 1
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 18.05 17:30
  • 1
аививавиа
  • 18.05 15:48
  • 3
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 18.05 13:18
  • 4
«Коммерсантъ» о Константине Макиенко
  • 18.05 11:41
  • 1
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
  • 18.05 10:56
  • 1
Армейский корпус в Калининградской области получил более 80 новых боевых машин пехоты - адмирал
  • 18.05 10:29
  • 18
Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»
  • 18.05 08:33
  • 3
Евросоюз обиделся на российский список недружественных стран