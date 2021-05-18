На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

В ходе предстоящего проведения военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники впервые планируется для демонстрации новейший бронеавтомобиль «Тайфун», который в текущем году поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа.

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.

Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.