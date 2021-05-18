Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство обороны требует взыскать с научно-производственной корпорации "Иркут", производящей, в частности, истребители Су-30, более полумиллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск на 504 миллиона рублей поступил в Арбитражный суд Москвы 14 мая. Его зарегистрировали, но к производству еще не приняли. Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны.

"Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Помимо истребителей типа Су-30, он производит учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. Филиал "Иркута" под названием "Региональные самолеты" (в прошлом — "Гражданские самолеты Сухого") выпускает лайнер Sukhoi Superjet 100.