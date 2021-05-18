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Российская газета

Испытания гиперзвукового "Циркона" могут завершиться до конца лета

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания ракетных комплексов с гиперзвуковой ракетой "Циркон" для надводных кораблей планируют завершить до конца лета нынешнего года. Фрегаты проекта 22350 станут первыми носителями этих ракет. Речь идет о кораблях "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Об этом РИА Новости сообщил источник в судостроительной отрасли. Он добавил, что планируемые испытания пройдут с борта фрегата "Адмирал Горшков" как по морским, так и по береговым мишеням. Собеседник не исключил и залповой стрельбы двумя ракетами по наземной и морской цели.

"РГ" уже писала о том, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" впервые произведет залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Их запустят с промежутком в несколько секунд. В прошлом году фрегат уже выполнил три пуска ракеты "Циркон": два - по морским целям, один - по наземной.

Фрегаты проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов" несут 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет. Они могут использовать в том числе и гиперзвуковые "Цирконы".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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