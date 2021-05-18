Минобороны РФ подало иск к "Иркуту" на 503 млн рублей

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ подало иск к ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) на 503,6 млн руб., следует из материалов судебной картотеки.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 14 мая, материалы, разъясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал компании "Региональные самолеты" выпускает Superjet 100.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) "Ростеха".