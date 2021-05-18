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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ подало иск к "Иркуту" на 503 млн рублей

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Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителя Су-30СМ в цеху Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут"
Демонстрация делегации ВВС Азербайджана истребителя Су-30СМ в цеху Иркутского авиационного завода АО "Корпорация "Иркут".
Источник изображения: министерство обороны Азербайджана

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ подало иск к ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) на 503,6 млн руб., следует из материалов судебной картотеки.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 14 мая, материалы, разъясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал компании "Региональные самолеты" выпускает Superjet 100.

"Иркут" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) "Ростеха".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
СуперДжет-100
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
МС-21
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