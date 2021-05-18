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Российская газета

Серия атомных подлодок "Борей" может быть расширена

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Строительство стратегических подводных ракетоносцев проекта 995А "Борей-А" может быть продолжено после исполнения заключенного с Минобороны контракта на поставку 10 кораблей.

- Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, с хорошими перспективами по модернизации, - рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Морской коллегии Владимир Поспелов. Число дополнительных подлодок не называлось, но Поспелов отметил, что договором о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) ограничено число пусковых установок и боезарядов.

Атомные крейсеры типа "Борей" - стратегические подводные ракетоносцы четвертого поколения, вооруженные МБР "Булава". Сейчас корабли этого типа строятся по усовершенствованному проекту "Борей-А", его характеристики засекречены. От первых "Бореев" модернизированный вариант внешне отличается более плавными обводами.

В строю находятся четыре АПЛ проекта: три "Борея" и один "Борей-А". Два крейсера служат на Северном флоте, два - на Тихоокеанском, Еще четыре корабля строятся, причем один из них планируется передать флоту до конца 2021 года. На этот же период намечена закладка еще двух АПЛ. Их передача флоту должна произойти до конца 2027 года.

Кстати

В 2021 году, по словам Поспелова, ВМФ России получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения. Среди них стратегический подводный крейсер "Князь Олег", АПЛ "Новосибирск" - первая серийная подлодка проекта "Ясень-М", - дизель-электрические субмарины, надводные корабли классов фрегат и корвет, малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Новосибирск АПЛ
Компании
ВПК РФ
Проекты
885 Ясень
955 Борей
СНВ-3
СФ
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