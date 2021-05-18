Austal поставила патрульные катера класса "Кейп" Береговой охране Тринидада и Тобаго

ЦАМТО, 17 мая. Компания Austal Limited сообщила о выполненной ее подразделением Austal Australia поставке Береговой охране Республики Тринидад и Тобаго двух патрульных катеров класса "Кейп".

Церемония передачи состоялась 14 мая на предприятии компании в Хендерсоне (Западная Австралия).

(CG41) "Порт оф Спейн" и (CG42) "Скарборо" являются первыми катерами класса "Кейп", построенными Austal для зарубежного заказчика.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года правительство Республики Тринидад и Тобаго приняло решение приобрести два патрульных катера класса "Кейп". В сочетании с флотом Береговой охраны новые катера расширят возможности по защите границ страны и присоединятся к шести скоростным патрульным катерам, приобретенным у Austal в 2009 году. Продажа поддержана правительством Австралии через Корпорацию финансирования и страхования экспорта (EFIC).

На начальном этапе стороны подписали временное соглашение о защите графика постройки, а Austal получила начальное финансирование для ускорения строительства и начала работ до подписания основного контракта. Резка металла для постройки катеров началась на предприятии компании Austal в Хендерсоне 8 апреля 2019 года.

В августе 2019 года Austal Limited (Austal) подписала официальный контракт на постройку двух патрульных катеров класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго. Стоимость контракта составила около 126 млн. австр. долл. Планировалось, что корабли будут поставлены во второй половине 2020 года, но позднее сроки были перенесены на первую половину 2021 года.

Новые катера класса "Кейп" построены на предприятии в Хендерсоне, которое ранее поставило 10 катеров этого класса для Службы Таможни и Береговой охраны Австралии. В мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство шести усовершенствованных патрульных катеров класса "Кейп" для ВМС Австралии.

Катера класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Длина катера класса "Кейп" составляет 57,8 м, ширина – 10,3 м, осадка – 3 м, экипаж – до 22 человек. Катер оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C и развивает максимальную скорость 25 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Корабли несут две скоростные 7,3-метровые шлюпки в корме. Вооружение составляют два 12,7-мм пулемета. Патрульные катера класса "Кейп" могут вести непрерывное патрулирование в течение 28 суток.