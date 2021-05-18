Израиль нанес серию ударов по системе туннелей ХАМАС

Дым от израильского авиаудара по Газе. 15 мая 2021.

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия Израиля нанесла третью серию ударов по системе тоннелей правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ,

"Ночью ЦАХАЛ провел третий раунд ударов по системе туннелей "Метро" ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 54 истребителя ВВС Израиля поразили около 35 целей и 15 километров системы туннелей", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что этот удар является частью масштабной операции израильской армии против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.