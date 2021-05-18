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Интерфакс-АВН

В Эстонии начинаются военные учения "Весенний шторм" с участием НАТО

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Американские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии
Американские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter

Таллин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в понедельник начались крупнейшие военные учения года "Весенний шторм" с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО, сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны республики.

"Трехнедельные учения будут проводиться в этом году в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между его участниками", - следует из сообщения.

"Цель весеннего штурма - завершить обучение призывников и направить в резерв как можно более хорошо подготовленных военнослужащих. Прошлогодний "Весенний шторм" показал, что можно достичь задач по подготовке личного состава и в меньшем составе", - сказал планировщик учений подполковник Эркки Рооснурм (Erkki Roosnurm).

В ходе учений, которые продлятся до 5 июня, в силах обороны будут проверены взаимодействие различных уровней командования и готовность частей к выполнению боевых задач. Наиболее интенсивная часть маневров пройдет с 24 мая по 5 июня в Центральной и Северной Эстонии, когда состоятся основные учебные боевые действия и стрельбы.

В "Весеннем штурме" задействованы части сухопутных войск, авиации и флота, 1-я и 2-я пехотные бригады, другие подразделения сил обороны и военизированной добровольческой организации "Кайтселиит".

В общей сложности в учениях принимают участие около 7 тыс. военнослужащих сил обороны Эстонии, а также дислоцированной в республике боевой группы НАТО, подразделений вооруженных сил США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

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