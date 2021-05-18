Танк «Челленджер 3» обновит строй ВС Великобритании.

В период с 2021 по 2030 год в рамках проекта продления срока службы (Life Time Extension, C2 LEP) 148 основных боевых танков ВС Великобритании «Челленджер 2» (Challenger 2) будут переоборудованы в танк «Челленджер 3». Британская армия намерена достичь начальной оперативной готовности с модернизированными машинами в 2027 году. Срок службы обновленной боевой техники должен продлиться минимум до 2035 года. На сегодняшний день из 227 «Челленджер 2» 79 машин намечено снять с производства.

Основной боевой танк «Челленджер 3»

Объявленная стоимость контракта составила 930 млн. евро. Большая часть работ по модернизации пройдет в Телфорде (Великобритания), традиционном месте расположения компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). RBSL – основанное в 2019 году совместное предприятие Rheinmetall и BAE Systems, в котором Rheinmetall Landsysteme GmbH владеет 55 процентами акций. RSBL стал преемником компании Vickers Defense Systems, которая поставляла «Челленджер 2» в войска в течение предыдущих 25 лет.

Как сообщается перестроенная конструкция башни танка «Челленджер 3» отличается тремя особенностями:

полностью цифровая системная архитектура согласно стандарту НАТО GVA (Generic Vehicle Architecture, рус. – общая архитектура транспортного средства);

новая 120-мм гладкоствольная пушка высокого давления L55A1, устанавливаемая также на ОБТ «Леопард 2A7» ВС Германии, Дании и Венгрии;

новые модульные защитными элементами, включая систему активной дистанционной защиты Iron Fist.

Особенности конструкции танка "Челленджер 3"

Первоначально BAE Systems и Rheinmetall участвовали в C2 LEP с отдельными разработками, пока их предложения не были объединены посредством создания RSBL. После этого остался только один подрядчик, которому было поручено выполнить весь объем работ. В контракте на разработку описаны несколько рабочих пакетов:

функционал, необходимый для ведения наблюдения и разведки;

обеспечение дневной/ночной боеспособности за счет тепловизионных приборов 3-го поколения в каналах наблюдения командира и наводчика;

наличие цифровой системы управления огнем с центральным компьютером, панелью управления и интерфейсом к системе вооружения;

обновленные узлы гидропневматической подвески, трансмиссии, воздушных фильтров, впрыска топлива и охлаждения;

наличие в электронной архитектуре современной шины для распределения видеоданных с интерфейсами, соответствующими стандарту GVA, и улучшенными интерфейсами человек-машина.

Результатом стал полностью оцифрованный, совместимый с сетью танк «Челленджер 3», пригодный для обработки разнородной информации и способный двигаться со скоростью до 97 км/ч. По мнению западных аналитиков, получившаяся конструкция содержит значительный потенциал роста в течение следующих нескольких десятилетий. Отмечается, что 120-мм пушка L55A1 позволяет вести огонь как современными снарядами, производимыми немецким Rheinmetall, так и выстрелами, которые появятся в будущем, включая подкалиберные изменяемого могущества или программируемые многоцелевые боеприпасы.

«Челленджер 3»

«В сочетании с новейшими технологиями управления огнем и датчиками, машина имеет значительно возросшую боевую ценность, сочетающуюся с поразительной точностью ее воздействия», – заявил представитель Rheinmetall, описывая характеристики модернизированного танка.

По утверждению министра обороны Великобритании Бена УОЛЛЕСА (Ben WALLECE), после этой модернизации «Челленджер» снова стал одним из самых мощных ОБТ в мире. «Танк «Челленджер 3» будет самым эффективным танком НАТО. Он сможет … увеличить роль Великобритании в войне», - заявил министр при подписании контракта.

По материалам ресурса esut.de