ВМФ получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Военно-морской флот России в текущем году получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различного класса, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов.

В конце декабря министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ в 2021 году пополнят четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения.

"Всего в 2021 году Военно-морской флот должен получить около 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов", - сказал Поспелов.

Он уточнил, что в список входят, в том числе, атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А", первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Он напомнил, что головной многоцелевой атомный подводный крейсер "Казань" однотипного проекта недавно принят в состав ВМФ.

"Планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет, будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения", - добавил Поспелов.