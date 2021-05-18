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Интерфакс-АВН

28 сенаторов США призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года.
Источник изображения: Suhaib Salem/Reuters

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - 28 сенаторов от Демократической партии США подписались под заявлением, призывающим к "немедленному прекращению огня" между Израилем и ХАМАС.

"Чтобы предотвратить любые дальнейшие жертвы среди гражданского населения и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в Израиле и на палестинских территориях, мы настоятельно призываем к немедленному прекращению огня", - говорится в совместном заявлении сенаторов во главе с Джоном Оссоффом.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Ранее в ночь на понедельник армия обороны Израиля сообщила, что ее самолеты наносят удары по сектору Газа.

После двух часов затишья, в течение которого израильские ВВС наносили удары по целям в секторе Газа, сработали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, в израильских городах вблизи границы с Газой.

По данным Associated Press за неделю по меньшей мере 188 палестинцев были убиты в результате сотен авиаударов в Газе, в том числе 55 детей и 33 женщины, 1 тыс.230 человек получили ранения.

В свою очередь, в Израиле были убиты восемь человек, в том числе 5-летний мальчик и солдат.

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Страны
Израиль
США
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