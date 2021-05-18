В ВПК рассказали о планах по строительству подводных лодок "Борей"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Россия может продолжить строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев проекта 955 ("Борей") после того, как будут готовы все законтрактованные на сегодня десять таких субмарин, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Отвечая на вопрос, завершится ли серия после постройки девятой и десятой таких подлодок, он сказал: "Не факт. Серия может быть продолжена. Проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации".

Поспелов не назвал точное количество дополнительных "Бореев", но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) четко определено число пусковых установок и боезарядов. Эти два параметра, по его словам, и определяют количество носителей.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) класса "Борей" (проект 955) спроектированы в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин". При строительстве "Бореев" применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств для снижения шумности. Их основное вооружение - новый ракетный комплекс "Булава".

Подлодки оснащаются всплывающей спасательной камерой, рассчитанной на весь экипаж. Длина подлодки класса "Борей" - 170 метров, ширина - 13,5 метра, глубина погружения - 450 метров, экипаж - 107 человек. Строительство осуществляет "Севмаш" - единственная верфь в России, обеспечивающая весь цикл создания боевых кораблей с атомной энергетической установкой.

Характеристики АПЛ усовершенствованного проекта 955А не разглашаются из-за режима секретности.

В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". Всего должно быть построено десять кораблей данных проектов, причем последние два, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", будут заложены в 2021 году.