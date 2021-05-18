Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике

Источник изображения: vestnik-rm.ru

У одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики замечена необычная версия танка Т-72. Судя по материалам, появившимся в Сети, боевая машина получила круговую защиту башни и корпуса.

Схема бронирования очень напоминает ту, что применена на продемонстрированном в прошлом году на донецком военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Т-64Б. Ее основой является навесная динамическая защита "Контакт".

Хотя, имеются и некоторые различия. Например, борта корпуса прикрыты специальными контейнерами и решетчатыми противокумулятивными экранами.

Не имеющий дистанционного управления зенитный 12,7-мм пулемет НВСТ "Утес" установлен открыто, что сильно усложнит его применение в реальном бою.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-64 с динамической защитой

Данных о том, что как-то изменено внутреннее оборудование, к сожалению, пока нет.

Роман Ледорубов

Источник изображений: tiktok.com/@lyalya_dnr