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Вестник Мордовии

Необычный сверхзащищенный Т-72 замечен в Донецкой Народной Республике

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

У одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики замечена необычная версия танка Т-72. Судя по материалам, появившимся в Сети, боевая машина получила круговую защиту башни и корпуса.

Схема бронирования очень напоминает ту, что применена на продемонстрированном в прошлом году на донецком военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Т-64Б. Ее основой является навесная динамическая защита "Контакт".

Хотя, имеются и некоторые различия. Например, борта корпуса прикрыты специальными контейнерами и решетчатыми противокумулятивными экранами.

Не имеющий дистанционного управления зенитный 12,7-мм пулемет НВСТ "Утес" установлен открыто, что сильно усложнит его применение в реальном бою.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-64 с динамической защитой

Данных о том, что как-то изменено внутреннее оборудование, к сожалению, пока нет.

Роман Ледорубов

Источник изображений: tiktok.com/@lyalya_dnr

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
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1 комментарий
№1
18.05.2021 20:51
Надо бы уральцам давно основательно помочь донецким товарищам в модернизации танкового парка. Тем более всё давно отработано и испытано. А то только благие пожелания и слова.
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