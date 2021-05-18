ВСУ подвезли к границе с Крымом «Ураганы»

Сообщается, что военные круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы адекватно отреагировать на военную угрозу.

Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины неподалеку от админграницы с «временно оккупированной территорией АР Крым» отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом сообщает служба связей с общественностью командование Объединенных сил ВСУ, говорит УНИАН.