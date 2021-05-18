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Интерфакс-АВН

Корабли Балтфлота посетят Судан, где планируется создать базу ВМФ РФ

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Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год
Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Sputnik

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Корабли Балтийского флота РФ в этом году совершат семь дальних походов, в том числе в Судан, где, как сообщалось, будет создана база Военно-морского флота России.

"До конца года нашим кораблям предстоит совершить семь дальних походов, три из которых - в дальнюю морскую зону. Моряки-балтийцы посетят зарубежные порты Тартус (Сирия), Лимасол (Кипр), Порт-Судан (Судан), Маскат (Оман)", - сказал командующий Балтийским флотом РФ Александр Носатов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на Красном море. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании военно-морской базы на Красном море. Посольство России в Судане опровергло эту информацию.

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