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"Российская газета" о Константине Макиенко

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Как пишет в своем некрологе "Российская газета", ушел из жизни выдающийся аналитик мирового оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Константин Макиенко. Это стало шоком для всех, кто связан как с российской оборонкой, так и зарубежной.

Совсем недавно ему исполнилось всего 52 года… Константин Владимирович Макиенко родился 25 февраля 1969 года в обычной советской семье. Его отец работал мастером на одном из Коломенских заводов, и мама была рабочим человеком. Как представляется сегодня, увы, многим, у него - "совка" из "совковой" семьи шансов достичь каких-то карьерных высот мировой значимости не было в принципе.

Действительно, Костя окончил обычную среднюю школу и пошел служить в Советскую армию простым солдатом. А тут, наверное, судьба ему улыбнулась. Его после учебки отправили во Вьетнам, где он год служил радистом на достаточно секретном объекте связи. Там как-то проникся восточной экзотикой и ощутил влечение к азиатским языкам.

После увольнения в запас Константин Макиенко без особых проблем поступил в, наверное, самый престижный и самый блатной вуз страны - Московский Государственный институт международных отношений. Без связей и взяток. Углубленно изучал язык Камбоджи, а также французский.

В 1995 году с отличием окончил Восточное отделение факультета международных отношений МГИМО. В 1996 году так же блестяще окончил франко-российскую магистратуру по политическим наукам и международным отношениям Сьянс-По - МГИМО. Французы предложили ему без проблем оформить гражданство и заниматься научной работой в Париже. Но Константин отказался, пошел своим путем.

В 1997 году совместно с Русланом Пуховым, тоже выпускником МГИМО, он стал основателем Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и с тех пор являлся бессменным заместителем директора, главным организатором исследовательской, научной и творческой деятельности организации. Фактически ее мозговым центром. Он стал автором основного количества исследований и статей по тематике военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, одним из признанных ведущих отечественных экспертов по этой проблематике. Авторитет Макиенко признали во всем мире. С его смертью понесли тяжелую утрату не только ЦАСТ, но и все российское оборонно-промышленное исследовательское сообщество.

Лично я познакомился с Макиенко в середине 1990-х, когда о нем в России никто не знал. Буквально первого общения было достаточно, чтобы понять - этот человек обладает уникальным творческим потенциалом. Я счастлив, что судьба свела нас. В мире множество аналитических центров, работающих в области анализа мирового рынка вооружений и военно-промышленных комплексов различных стран. Но по глубине и объективности анализа с российским ЦАСТ не может сравниться ни один из них. И заслуга Макиенко в этом огромна.

Будучи трудоголиком, он совершенно не обращал внимание на свое здоровье. В итоге, увы, упустил развитие онкологического заболевания. А добил его проклятый COVID…

Отпевание православного Константина Макиенко планируется 18 мая в храме Александра Невского при МГИМО. Похоронят его в Коломне.

Память о Константине Макиенко навечно останется в сердцах всех, кто профессионально занимается военной журналистикой, особенно ее оборонно-промышленной составляющей и военно-техническим сотрудничеством.

Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Россия
Франция
Продукция
Александр Невский
Персоны
Макиенко Константин
Пухов Руслан
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