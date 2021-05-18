Вступление Украины в НАТО станет излишним обременением и снизит безопасность действующих членов Североатлантического альянса. Приоритетами США должно быть избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и обеспечение процветания американцев.

"Попытка расширить НАТО на Украину, чья граница с Россией находится всего в 300 милях от Москвы, - это красная линия, которую Россия не позволит пересечь", - заявил изданию 19FortyFive военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший.

Эксперт обратил внимание, что руководство Россией по дипломатическим каналам неоднократно давало понять о недопущении усиления военной напряженности в регионе.

"Мы должны призвать Украину объявить нейтралитет, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО, сохраняя ее способность поддерживать мирные отношения как с Востоком, так и с Западом", - считает эксперт.

Отметим, что часть стран также призывает Украину ограничить региональную гонку вооружений. К примеру, издание Sohu сообщило: китайские эксперты негативно оценили проект создания украинских военных баз в Азовском море. После возвращения Крыма в состав России Азовское море стало практически внутренним для РФ, и потому существование там других военных сил бессмысленно.

Николай Грищенко