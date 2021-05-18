В белорусском Генштабе полагают, что авиация НАТО в ходе демонстративных полетов отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и России

Минск. 16 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - В ходе демонстративных полётов авиация НАТО, с большой долей вероятности, отрабатывает нанесение ударов по Белоруссии и РФ, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Король.

"К сожалению, стали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории 9 таких полётов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации", - сказал Король в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он отметил, что белорусская сторона еженедельно фиксирует более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО.