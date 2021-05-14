Грузинские военные принимают участие в учениях под эгидой командования спецопераций США в Европе

Тбилиси. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Грузии и США провели совместные учения в рамках проходящих с 3 мая на территории пяти стран многонациональных учений Сил специальных операций (ССО) Trojan Footprint-21, сообщает в четверг пресс-служба грузинского министерства обороны.

По данным ведомства, Грузия впервые участвует в данных учениях, в которых в нынешнем году задействованы военнослужащие 10 стран (США, Грузия, Болгария, Германия, Черногория, Северная Македония, Румыния, Испания, Украина, Великобритания).

Как отмечают в пресс-службе, одно подразделение сил специальных операций Грузии принимает участие в учениях в Румынии, а часть военнослужащих совместно с американскими военными проходят подготовку в Грузии.

В учениях, которые прошли в Грузии, грузинские и американские военные выполнили задачи быстрого реагирования, отработали действия по проведению засады, взятия здания штурмом, проведению рейда.

В сообщении говорится, что учения Trojan Footprint, которые проводятся на территориях Грузии, Румынии, Болгарии, Черногории и Северной Македонии, завершатся 14 мая.