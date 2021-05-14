Война на два фронта

США вынуждены сдерживать Россию и Китай в ядерном противостоянии

Проблема совершенствования Стратегических ядерных сил (СЯС) США весьма активно обсуждается политической, административной, военной и научной элитой Америки. Представители ее придерживаются различных и даже диаметрально противоположных взглядов на данную проблему.

Стратегическое командование ВС США (СК), одно из 11 объединенных командований Пентагона, отвечающее за поддержание в боеготовом состоянии наземного, воздушного и подводного ядерных арсеналов, за подготовку и нанесение ядерных ударов, 20 апреля на своей странице в Твиттере сделало заявление: «Сегодня спектр конфликтов не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность развития конфликта, ведущего к возникновению условий, которые могут очень быстро вынудить противника рассмотреть возможность использования ядерного оружия как наименее худший вариант развития событий».

Сообщение, по словам его авторов, предваряет ежегодный доклад СК Конгрессу США о состоянии и перспективах развития СЯС. В тексте не говорится, кто, как, когда и против кого можно применить ядерное оружие, но совершенно понятно, что речь идет о России и Китае. Кроме того, из заявления следует, что Пентагон готов использовать ядерное оружие и в случае необходимости может первым нанести удар.

21 апреля глава СК адмирал Чарльз Ричард и его коллега начальник Космического командования США (КК) генерал Джеймс Дикинсон выступили в Комитете по вооруженным силам (КВС) Сената и сделали ряд фундаментальных заявлений о развитии ядерной триады Америки и Космических войск в 2022 финансовом году и в последующие шесть лет.

АДМИРАЛЬСКИЕ ТРЕВОГИ

Адмирал Ричард отметил, что в составе возглавляемого им командования проходят службу 150 тыс. военнослужащих, выполняющих самую приоритетную миссию Минобороны: сдерживание ядерных сил противников США. И ежедневно решающих в ее рамках огромный комплекс разнообразных задач. «Впервые в нашей истории страна столкнулась сразу с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием». При этом достижения Китая и России подрывают возможности США по сдерживанию своих противников «обычными средствами».

Адмирал объявил Россию постоянной ядерной угрозой национальной безопасности Америки, поскольку Кремль постоянно наращивает свою ядерную мощь и проводит модернизацию ядерных сил и средств. Уровень модернизации российских стратегических сил и их вооружений уже составляет 80%, в то время как США еще по-настоящему не приступили к решению данной задачи. Недавно в одной из своих статей адмирал заявил, что в ближайшем будущем существует вполне реальная вероятность начала ядерной войны Америки против Москвы и Пекина.

Что касается Китая, он стремительно расширяет свои стратегические возможности и к концу десятилетия сможет удвоить свои ядерные запасы, подчеркнул командующий. Китайские МБР могут быть установлены на автомобильной тяге, поэтому их местоположение может быть скрыто, а установление координат их дислокации предельно затруднено. Пекин также располагает стратегическими бомбардировщиками шестого поколения и подводными лодками, способными нести атомное оружие. «Китай способен реализовать любую стратегию применения ядерного оружия на региональном уровне и вскоре сможет сделать это в межконтинентальных масштабах».

С учетом этих угроз модернизация ядерной триады ВС США является главным приоритетом Пентагона, констатировал адмирал. «Мы находимся в той точке, где ограничения, связанные со сроками эксплуатации, и кумулятивный эффект от недостаточного инвестирования в наши силы ядерного сдерживания и вспомогательную инфраструктуру на фоне растущей угрозы не оставляют мне никакого запаса для эффективного маневрирования. Наша страна не может бесконечно пытаться продлить жизнь оставшихся со времен холодной войны систем ядерных вооружений и успешно выполнять требования действующей стратегии», – заявил командующий СК.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЕЧАЛИ

Начальник КК генерал Дикинсон заявил сенаторам, что руководство Поднебесной продолжает стремительными темпами развивать космическую составляющую НОАК, что является «определяющей угрозой» для национальной безопасности США. Китай вкладывает в космический сегмент своих ВС значительные средства. На околоземных орбитах находятся более 400 китайских спутников военного назначения.

Пекин активно наращивает свой военно-космический потенциал и ведет разработку и внедрение соответствующей техники, включая системы зондирования и связи, а также целый ряд противоспутниковых вооружений. Вместе с тем официально руководство КНР выступает против размещения вооружений в космическом пространстве.

Россия действует аналогичным образом. Российская военная доктрина призывает к «созданию угрозы для космических сил и средств США и их союзников». Столкнувшись с этими угрозами, КК разработало планы по реализации в ближайшей перспективе активных мер, предусматривающих расширение существующих и обретение новых возможностей в околоземном пространстве. Пентагон намерен «создать адекватную космическую архитектуру для достижения полной оперативной готовности, которая будет эксплуатироваться специалистами, способными перехитрить и превзойти» врагов США.

БОЯЗНЬ КАТАСТРОФЫ

Сегодня единственными ядерными державами, заявившими об отказе от применения первыми средств ядерного нападения, являются Китай и Индия.

Соединенные Штаты c первых дней холодной войны выступали против такой политики, заявляя, что они оставляют за собой право применить такое оружие первыми в случае масштабного конфликта и угрозе существования Америки. Это было подтверждено в «Обзоре ядерной политики» (Nuclear Posture Review) в 2010 году. Этот документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, выпускается Пентагоном каждые восемь лет с 1994 года. Последний раз он был обновлен в феврале 2018 года.

Как сообщила газета Defense News, проект закона, по которому США отказываются от возможности превентивного ядерного удара, 15 апреля внесли на рассмотрение Конгресса представители Демократической партии. Инициаторы законопроекта председатель КВС Палаты представителей Адам Смит и член КВС Сената Элизабет Уоррен утверждают, что политика неприменения первым ядерного оружия позволит снизить риск случайного начала ядерной войны.

«Этот законопроект усилил бы сдерживание и одновременно снизил бы шансы на применение ядерного оружия из-за просчетов или недоразумений», – отметил Адам Смит. По его мнению, ядерное сдерживание является единственной целью американского ядерного арсенала, а отказ от права на превентивный удар возродит лидерство США в области нераспространения ядерного оружия.

«Основной риск применения ядерного оружия сегодня состоит в опасности того, что небольшое или случайное столкновение или конфликт быстро обострятся, и в результате замешательства или испуга кто-то переступит через ядерный порог», – заявил Дерек Джонсон, исполнительный директор движения «Глобальный ноль» (Global Zero), объединяющего 300 мировых лидеров, выступающих за запрещение ядерного оружия.

Сторонники законопроекта ожидают поддержки со стороны президента Байдена. Будучи вице-президентом, он заявлял: «Уверен, что мы сможем сдерживать и защищать себя и наших союзников от неядерных угроз другими способами».

АГРЕССИВНАЯ ВОЛЯ

На слушаниях в Палате представителей верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что в случае принятия этого законопроекта союзники США, полагающиеся на американское ядерное сдерживание, проявят «смешанную реакцию». Уолтерс поддерживает нынешнюю стратегию, которая была принята в 2018 году, и оставляет за федеральным правительством право применения ядерного оружия «в масштабных неядерных стратегических атаках» на США, их союзников и на ядерную инфраструктуру Америки.

Эксперт фонда «Наследие» Пэтти-Джейн Геллер со страниц консервативной газеты Washington Times отметила, что администрация Байдена не имеет четкой позиции по модернизации СЯС. В проекте сокращенного военного бюджета, указала она, говорится, что планируемые ассигнования будут обеспечивать «сильное и надежное ядерное сдерживание» в обеспечение безопасности США и их союзников. А во Временном руководстве по стратегии национальной безопасности (Interim National Security Strategy Guidance) говорится: «Мы предпримем шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом безопасность, надежность и эффективность стратегического сдерживания».

Заместитель помощника министра обороны Леонора Томеро недавно высказала предположение, что подобный подход может предусматривать сокращение ассигнований на модернизацию ядерных сил. Она также заявила, что некоторые планы модернизации СЯС «стоят очень дорого». Но сокращение бюджета на ядерную модернизацию, утверждает Томеро, несовместимо с поддержанием «сильного и надежного ядерного сдерживания», поскольку действовать одновременно в обоих направлениях невозможно. Сокращение средств на модернизацию СЯС приведет только к снижению эффективности сдерживания вероятных противников в условиях растущих ядерных угроз.

УСТАРЕВШИЕ РАКЕТЫ

Идея о том, что США могут сохранить сдерживающий фактор, сокращая статьи военного бюджета, противоречат предупреждениям, сделанным заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов генералом Джоном Хайтеном, что ядерная модернизация уже стала «запоздавшей необходимостью».

После многолетней отсрочки модернизации ядерных сил, подчеркивает эксперт фонда «Наследие», у Белого дома нет иного выбора, кроме выделения необходимого финансирования либо согласия на существенное замедление сроков поставки вооружений. Можно было бы приветствовать экономию средств, основанную на повышении эффективности проектирования или производства, отмечает Геллер. Но сокращение расходов, наносящее ущерб реализации программ, будет означать игнорирование объективной реальности.

В прошлом году бывший замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что даже незначительные сокращения ассигнований на программу создания МБР наземного базирования GBSD, которые должны заменить СЯС МБР Minuteman III, приведут к срыву графика их поставок. США рискуют остаться только с МБР времен холодной войны, ценность которых снижается. Ракетам Minuteman III уже полвека, и они становятся все более уязвимыми для кибератак.

Как полагают специалисты, Россия в недалеком будущем увеличит свои запасы тактического ядерного оружия, которые и так уже превосходят запасы США в десять раз. Это приведет к созданию совершенно нового ядерного потенциала Кремля.

Китай к концу текущего десятилетия удвоит, если не утроит свои ядерные запасы и станет равным конкурентом США. До сих пор Америке никогда не приходилось одновременно сдерживать двух одинаково опасных противников. Америка должна работать над укреплением ядерного сдерживания, а не пытаться сократить расходы на модернизацию.

ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Вопреки утверждениям г-жи Томеро, заявляет Геллер, ядерная модернизация не является дорогостоящей. Критики утверждают, что она обойдется в 400 млрд долл. Это значительные расходы, но они будут произведены в течение 30 лет. А все разговоры о затратах на такой период вводят в заблуждение.

На самом деле ядерная модернизация стоит меньше, чем американцы в течение тех же 30 лет заплатят компании Netflix, поставщику фильмов и сериалов. Эта компания имеет около 74 млн подписчиков в США, которые в среднем тратят 13,32 долл. в месяц. Простой подсчет показывает, что за этот период, с учетом инфляции, американцы истратят более 500 млрд на развлечения.

Президент Байден заявляет, что сохраняет приверженность как борьбе с глобальными угрозами, так и поддержанию ядерного сдерживания. Но цифры бюджета расскажут о реальном положении. Сокращенный военный бюджет в то время, когда внешние ядерные угрозы Америке продолжают нарастать, будет свидетельством безответственности федерального правительства, заключила свои выкладки Пэтти-Джейн Геллер.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»