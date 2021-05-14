Оттепель на пакистанском направлении

Москва–Исламабад: 10 лет эффективного сотрудничества

Начиная с 2010 года в отношениях между Россией и Пакистаном наблюдается заметная оттепель, о чем свидетельствуют визиты на высоком уровне и расширение сотрудничества в стратегически важных сферах. За этот период произошел ряд ключевых событий, которые вывели двусторонние отношения на новый уровень.

НЕОЖИДАННОЕ СБЛИЖЕНИЕ

В начале 2010 года в Москве состоялся саммит четырех стран по Афганистану. Кроме России в нем приняли участие Пакистан, Таджикистан и Афганистан. Саммит стал первым признаком возобновления интереса России к Афганистану и роли Пакистана в урегулировании регионального конфликта. Но, что более важно для Исламабада, в саммите не принимала участие Индия. Более того, мероприятие состоялось в период, когда наблюдалось заметное охлаждение между США и Пакистаном.

В 2011 году также произошел ряд инцидентов, приведших к внезапному ухудшению отношений между Исламабадом и Вашингтоном. В первую очередь речь идет о спецоперации ВС США в пакистанском Абботтабаде, в результате которой был ликвидирован Усама бен Ладен. А также о серии случайных перестрелок между пакистанскими и американскими военнослужащими в ноябре 2011 года, когда погибли несколько пакистанских офицеров и солдат на пограничном посту с Афганистаном.

В 2011 году, когда отношения с США были на рекордно низком уровне, главнокомандующий пакистанской армией генерал Ашфак Каяни посетил Москву и убедил Россию пересмотреть запрет на продажу оружия Пакистану. Москве потребовалось два года, чтобы отменить эмбарго на поставки оружия. И это стало для Пакистана и Индии четким сигналом, что Москва пересматривает свои стратегические интересы в меняющейся геополитике Южной Азии.

В ноябре 2014 года министры обороны России и Пакистана Сергей Шойгу и Хаваджа Асиф подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран. Месяцем ранее Россия и Пакистан провели свои первые совместные учения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, за которыми в декабре 2015 года последовали вторые.

Летом 2015 года главнокомандующий сухопутными войсками Пакистана Рахил Шариф посетил Москву с официальным визитом, а три месяца спустя Пакистан подписал с РФ контракт на приобретение партии транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. В сентябре 2016 года Россия и Пакистан провели первые крупные совместные военные учения, что явилось первым публичным признаком углубления отношений между Москвой и Исламабадом в оборонной сфере.

В марте 2017 года высокопоставленная российская военная делегация посетила районы проживания пакистанских племен на границе с Афганистаном и изучила стратегию Исламабада в борьбе с терроризмом в приграничных районах. В августе 2017 года Пакистан получил еще четыре вертолета Ми-35М, после чего Россия и Пакистан начали серию совместных учений, таких как военно-морские учения Arabian Monsoon в 2014 и 2015 годах.

В 2017 году ВМС Пакистана возглавили военно-морские учения Aman, в которых приняли участие 35 стран. В этих учениях впервые принимал участие крупнейший противолодочный корабль России «Североморск». Кроме того, государства провели совместные учения под названием «Дружба-2017», в которых приняли участие около 70 военных альпинистов из Пакистана и российской горнострелковой дивизии Южного военного округа. Учения проходили в сентябре 2017 года в Карачаево-Черкесии.

В апреле 2018 года в ходе визита главнокомандующего сухопутными войсками пакистанских ВС генерала Камара Баджвы в Москву страны сформировали Совместную военную комиссию. В том же месяце советники по национальной безопасности обеих стран провели в Москве встречи на высоком уровне. В состав пакистанской делегации входили представители Министерства обороны из отдела стратегического планирования, что указывало на возможность обсуждения стратегических вопросов, касающихся ядерной сферы.

После этого частота обмена военными делегациями между Москвой и Исламабадом увеличилась. Так, в ходе визита пакистанской военно-морской делегации во главе с вице-адмиралом Калимом Шаукатом, странами был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере военно-морского сотрудничества.

В сентябре 2018 года военнослужащие из Индии и Пакистана приняли участие в совместных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые, учитывая продолжающуюся напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном, стали своего рода позитивным сигналом, свидетельствующим о желании России консолидировать мирные усилия в регионе.

НОВЫЙ КУРС ПАКИСТАНА

По мере того как развивались отношения между Пакистаном и Россией, президент США Дональд Трамп прекратил участие Пакистана в американской программе международного военного образования. Как только об этом стало известно, Москва и Исламабад подписали соглашение, согласно которому пакистанские военнослужащие отныне могут получать образование в российских военных вузах.

Хотя Пакистан и Россия не афишируют характер своего сотрудничества так открыто, как, например, Исламабад это делает в соглашениях с Пекином, траектория взаимодействия очевидна. Пакистан делает ставку на развитие отношений в оборонной сфере с Россией и Китаем после того, как военная поддержка со стороны США прекратилась при администрации Трампа.

Несмотря на то что за последние десять лет между Россией и Пакистаном существенно сократился дефицит доверия, по-прежнему существуют области, в которых еще долгое время могут продолжаться разногласия. Тем не менее сближение политических интересов России и Пакистана может иметь определенный потенциал в следующих областях: перспективы мирного урегулирования внутриполитического конфликта в Афганистане, стратегический баланс в Южной Азии, сходство ядерных доктрин, интеграция обычных и ядерных элементов сдерживания.

Особый интерес представляет меняющийся характер ведения боевых действий – в частности, феномен гибридных войн и способы противодействия им. Значительную роль играет и стремление Пакистана к членству в Группе ядерных поставщиков (ГЯП), а также его потребности в различных источниках энергии.

АФГАНСКИЙ ВОПРОС

В основе сближения России и Пакистана лежит и схожее воззрение в отношении афганского вопроса. Много лет назад страны пришли к выводу, что война США в Афганистане достигла своих пределов и что Вашингтон в той или иной степени будет добиваться вывода с территории страны военного контингента.

Поскольку радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещено в РФ), по различным оценкам, контролирует больше половины территории Афганистана, Москва и Исламабад сошлись во мнении, что мирные переговоры – единственный жизнеспособный вариант для будущей стабильности Афганистана. По мере того как нарастала угроза со стороны террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), Россия и Пакистан обязались совместно бороться с ней в рамках ШОС.

Хотя и Россия, и Пакистан считают, что продолжающееся присутствие США в Афганистане провоцирует рост экстремизма и является источником внутриполитической нестабильности, ни одна из сторон не выступает за полный вывод с его территории войск США. Нынешнее афганское правительство полагается на присутствие на территории страны американского военного контингента в целях ослабления террористической угрозы. При этом следует понимать, что афганские правительственные силы безопасности вряд ли смогут выжить без финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Тем временем Россия активно участвует в параллельной мирной инициативе. Последняя встреча представителей афганского правительства, талибов, оппозиции, а также других региональных игроков состоялась в Москве 18 марта 2021 года. Примечательно, что до этого момента процессы под руководством США и России исключали участие нынешнего правительства Афганистана.

Исламабад содействует обеим инициативам, со своей стороны понимая, что Россия вернулась в новую большую игру. Что касается российской стороны, Москва в полной мере осознает незаменимость Пакистана в решении афганского вопроса.

МОСКВА МЕЖДУ НЬЮ-ДЕЛИ И ИСЛАМАБАДОМ

В данный момент российская сторона считает, что оборонные потребности Пакистана носят законный характер, так как Исламабад преследует сохранение баланса сил в регионе. Однако в период охлаждения отношений с Пакистаном Москва считала Индию источником гегемонистской стабильности в Южной Азии. Изменение в восприятии ситуации произошло с вероятным осознанием того, что обладающий ядерным оружием Пакистан будет сопротивляться гегемонии Индии любой ценой, а Китай будет продолжать обеспечивать безопасность Пакистана, увеличивая объемы обычных и ядерных средств сдерживания, тем самым уравновешивая Индию. В связи с приближающейся гонкой вооружений между Индией и Пакистаном Россия не желает полностью отстраняться от развития событий в регионе.

Во время военного кризиса с Индией в феврале 2019 года пакистанские ВВС сбили индийский МИГ-21, что поставило Нью-Дели в неловкое положение, подчеркнув недостатки индийских ВВС. Индия утверждала, что Пакистан во время столкновения использовал поставленные США F-16 и что Индия сбила пакистанский F-16, однако Нью-Дели так и не представил доказательств, что позволило Пакистану уличить индийское руководство во лжи и обвинить его во внешней агрессии.

Между тем Пакистан уже осознает масштабы дисбаланса между своими военно-воздушными силами и ВВС Индии. Утратив надежду на военно-техническую поддержку со стороны США, первоначально пакистанские ВВС планировали обновить авиапарк боевых самолетов, прибегнув к помощи Китая. Однако, по неофициальным данным, в настоящее время Исламабад ведет переговоры с Россией о закупке современных истребителей. В то же время Индия уже заключила соглашение с Францией на поставку 36 истребителей пятого поколения Rafale на сумму 7,87 млрд евро.

Таким образом, Россию больше не волнует, обеспокоен ли Пакистан продажей российской военной продукции Индии. Также для Москвы не имеет значения отношение Индии к военному сотрудничеством между Россией и Пакистаном. Десять лет назад возражение Индии было бы равносильно настоящему вето на решение Москвы о продаже оружия Исламабаду, однако нынешний курс России предполагает поддержание взаимоотношений с обеими странами на достойном уровне.

Кроме того, Москва ожидает, что Пакистан и Индия, как равноправные члены ШОС, будут уважать многосторонний характер устава организации. Россия и Пакистан провели ряд совместных военных учений на двусторонней основе, в том числе в рамках ШОС, по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также по расселению беженцев. Но, несмотря на ощутимые подвижки, совместные военные учения и другие формы военного сотрудничества между Россией и Пакистаном все еще воспринимаются как непривычное явление.

В случае сохранения положительной динамики сотрудничество двух стран в оборонной сфере поспособствует более глубокой тактической и оперативной координации и приведет к более четкому пониманию ими доктринальных концепций друг друга.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.