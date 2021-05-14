Глава МИД Азербайджана и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Баку. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

"Побеседовала со своим коллегой в Азербайджане Джейхуном Байрамовым. Обсудили последние события на армяно-азербайджанской границе", - написала Линде в своем аккаунте в Twitter.

Линде добавила, что она лично и личный представитель председателя ОБСЕ внимательно следят за ситуацией.

"Байрамов и Линде обменялись мнениями по напряженности, возникшей на азербайджано-армянской границе", - подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.