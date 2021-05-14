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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Германия и Польша согласовали охрану своих воздушных границ

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Германия и Польша согласовали охрану своих воздушных границ
Германия и Польша согласовали охрану своих воздушных границ.
Источник изображения: belvpo.com

12 мая между Германией и Польшей подписано техническое соглашение о взаимодействии ВВС двух стран при пересечении их воздушных границ при выполнении миссий NATO Air Policing.

Соглашение от имени министров обороны подписали начальник Центра управления воздушными операциями ВС ФРГ генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер и командующий Оперативным командованием Войска Польского генерал брони Томаш Пиотровский.

Подписанный документ регулирует вопрос взаимодействия сил и средств ВВС двух стран, находящихся на боевом дежурстве, в интересах непрерывности выполнения миссий "воздушной полиции" при необходимости пересечения польско-германской границы в воздушном пространстве. Сообщается, что уточнение условий сотрудничества в этой области будет способствовать повышению эффективности защиты воздушного пространства государств - членов НАТО.

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Страны
Германия
Польша
Проекты
NATO
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