Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Крупнейшее учение Войска Польского "Dragon-21" с частями у границ Беларуси и России

162
0
0
Учение Войска Польского "Dragon-21"
Учение Войска Польского "Dragon-21".
Источник изображения: belvpo.com

Крупнейшее в этом году учение Войска Польского "Dragon-21" пройдет 2-18 июня почти на всей территории страны, в наземном, воздушном, морском и кибернетическом пространстве.

В учении примут участие около 9,4 тыс. польских военных с задействованием около 800 единиц техники.

Основные участники "Dragon-21" - 18-я и 16-я механизированные дивизии, воинские части которых развернуты у границ Беларуси и России в восточной части Польши.

Главная заявленная цель - подготовка и проведение совместных действий боевых соединений и войск территориальной обороны в ходе оборонительной операции.

Николай Крылов

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Похожие новости
22.02.2021
Рейтинг полководцев
20.05.2020
Kresy (Польша): в Польше нет модернизации танков Т-72, есть «припудривание г***»
24.12.2018
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
28.07.2010
«Пионер» например
11.06.2008
Вооружения на выставке "МВСВ-2008" в Москве представят свыше 600 участников из 15 стран
07.06.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЗАПУСК "ИСКАНДЕРА". РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА ПОЧВУ К ПЕРЕГОВОРАМ О СУДЬБЕ ДОГОВОРА ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель