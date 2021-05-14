Крупнейшее учение Войска Польского "Dragon-21" с частями у границ Беларуси и России

Крупнейшее в этом году учение Войска Польского "Dragon-21" пройдет 2-18 июня почти на всей территории страны, в наземном, воздушном, морском и кибернетическом пространстве.

В учении примут участие около 9,4 тыс. польских военных с задействованием около 800 единиц техники.

Основные участники "Dragon-21" - 18-я и 16-я механизированные дивизии, воинские части которых развернуты у границ Беларуси и России в восточной части Польши.

Главная заявленная цель - подготовка и проведение совместных действий боевых соединений и войск территориальной обороны в ходе оборонительной операции.

Николай Крылов