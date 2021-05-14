Концерн Rheinmetall представил новое поколение тактических военных грузовиков НХ3

Rheinmetall НХ3

Один из старейших немецких концернов-производителей военной техники Rheinmetall (основан в 1889 г. – прим. ред. TechCult.ru) представил новую версию тактического военного грузовика НХ – НХ3.

Грузовики данной серии хорошо зарекомендовали себя с момента принятия в эксплуатацию в 2007 году, о чем наглядно свидетельствует количество проданных по всему миру машин – около 15 000 единиц. Цель разработчиков НХ3 – создать военную машину, которая не устареет в ближайшие годы даже с появлением новых технологий. Для этого инженеры Rheinmetall дополнили ее активной подвеской заднего моста для повышения внедорожных характеристик, новыми электрическими и электронными системами, а также системами помощи при экстренном торможении (ЕВА), предупреждения об уходе с полосы движения (LDW) и адаптивным круиз-контролем (АСС). Кабина оборудована новыми интерфейсами, благодаря чему в ней теперь можно монтировать устройства автономного управления.

Rheinmetall НХ3

НХ3 поступает в эксплуатацию в конфигурациях 4х4, 6х6, 8х8 и 10х10, что позволяет перевозить на грузовике не только обычные грузы, но и устанавливать специализированные модули – например, артиллерийские системы и радары. Поскольку речь идет о военном грузовике, кабина НХ3 имеет достаточно высокий уровень бронезащиты и одновременно хороший обзор через ветровые и боковые стекла, который дополняется системой камер BirdView, помогающей водителю лучше ориентироваться в городских условиях. Специалисты компании также разработали цифровой стелс-режим, защищающий процессы передачи данных от грузовика. На самой кабине может быть установлена система активной обороны малой дальности ADS, предназначенная для противодействия обстрелам.