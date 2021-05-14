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Техкульт

Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»

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Экраноплан

Компания Regent (Бостон, США) получила предварительные заказы на сумму 465 млн. долларов от желающих приобрести скоростные электрические экранопланы «Seaglider», способные летать над водной поверхностью со скоростью около 300 км/ч на дальность почти 600 км.

Идея создания «летучего корабля» – экраноплана принадлежит выдающемуся советскому инженеру-кораблестроителю Ростиславу Алексееву, воплотившему ее в своем легендарном и до сих пор непревзойденном «каспийском монстре» – «Луне» грузоподъемностью 600 тонн, развивавшему скорость до 500 км/ч. Его многочисленные современные «потомки», в частности, созданный в Сингапуре экраноплан с дельта-крылом Airfish-8, выглядит намного скоромнее – его скорость ограничивается 190км/ч.

Экраноплан

Однако не стоит забывать, что в отличии от боевого «Луня» «Seaglider» – машина исключительно гражданская и к тому же на электрическом ходу. Ее основная задача – пассажирские перевозки между прибрежными районами на небольшие расстояния, где невыгодно использовать авиацию. «Seaglider» очень комфортабелен при взлете и посадке. На этапе разгона он использует подводные крылья. Взлет происходит при скорости от 30 до 70 км/ч, после чего он продолжает полет уже над поверхностью воды. Заказчиками «Seaglider» стали ряд крупнейших паромных и авиационных компаний. Их привлекают, прежде всего, такие характеристики, как скорость – экраноплан в шесть раз быстрее паромов, и цена – они вдвое дешевле самолетов. Новый транспорт довольствуется обычной портовой инфраструктурой, которая намного дешевле той, что требуется в аэропортах.

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Сингапуp
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Экраноплан
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