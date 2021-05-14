Regent запускает в производство скоростные экранопланы «Seaglider»

Экраноплан

Компания Regent (Бостон, США) получила предварительные заказы на сумму 465 млн. долларов от желающих приобрести скоростные электрические экранопланы «Seaglider», способные летать над водной поверхностью со скоростью около 300 км/ч на дальность почти 600 км.

Идея создания «летучего корабля» – экраноплана принадлежит выдающемуся советскому инженеру-кораблестроителю Ростиславу Алексееву, воплотившему ее в своем легендарном и до сих пор непревзойденном «каспийском монстре» – «Луне» грузоподъемностью 600 тонн, развивавшему скорость до 500 км/ч. Его многочисленные современные «потомки», в частности, созданный в Сингапуре экраноплан с дельта-крылом Airfish-8, выглядит намного скоромнее – его скорость ограничивается 190км/ч.

Экраноплан

Однако не стоит забывать, что в отличии от боевого «Луня» «Seaglider» – машина исключительно гражданская и к тому же на электрическом ходу. Ее основная задача – пассажирские перевозки между прибрежными районами на небольшие расстояния, где невыгодно использовать авиацию. «Seaglider» очень комфортабелен при взлете и посадке. На этапе разгона он использует подводные крылья. Взлет происходит при скорости от 30 до 70 км/ч, после чего он продолжает полет уже над поверхностью воды. Заказчиками «Seaglider» стали ряд крупнейших паромных и авиационных компаний. Их привлекают, прежде всего, такие характеристики, как скорость – экраноплан в шесть раз быстрее паромов, и цена – они вдвое дешевле самолетов. Новый транспорт довольствуется обычной портовой инфраструктурой, которая намного дешевле той, что требуется в аэропортах.