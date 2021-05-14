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Деловая газета "Взгляд"

Израиль поставит Грузии модернизированную систему ПВО

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Зенитный ракетный комплекс SPYDER, с используемыми в качестве зенитных управляемыми р
Полученная Грузией еще в 2008 году боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER, с используемыми в качестве зенитных управляемыми ркетами Rafael Python 4, во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018.
Источник изображения: Министерство обороны Грузии

Грузия, усиливающая оборонительные возможности после неудачного вторжения в Южную Осетию в 2008 году, до конца года получит от израильской компании Rafael модернизированную систему ПВО, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая перед депутатами, он также сообщил, что Грузия также закупит у израильтян, с которыми оформила сотрудничество в 2020 году, переносные зенитные комплексы. Они поступят на вооружение маневренным подразделениям.

"Это сделает наши тактические подразделения более эффективными", – сказал он. Касательно ПВО Джуаншер Бурчуладзе также сообщил, что в этом году завершится реализация подписанного с Францией в 2015 году контракта. По нему Грузия уже получила радары, мобильный командный пункт и ракеты типа "мистраль". Министр считает, что все это позволит лучше интегрироваться со стандартами НАТО.

Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и так далее. Что касается Франции, Грузия сотрудничает с компанией MBDA - ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.

Ранее премьер-министры Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль во время общения в видеоформате договорились усилить стратегическое партнерство между странами.


Дмитрий Александров, Тбилиси

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