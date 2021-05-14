Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

Российская промышленность не только справилась с кризисом в 2020 году лучше европейцев, но и добилась серьезного достижения в обрабатывающей отрасли. Стране удалось вдвое сократить импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60%. В чем именно удалось достичь успеха и какие проблемы еще осталось решить?

Российской промышленности удалось избежать критического падения в 2020 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Более того, многие предприятия быстро перепрофилировались для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Масок мы можем производить в 15 раз больше, чем год назад. Защитных костюмов – в 33 раза, медицинских перчаток – в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции легких – в 24 раза, антисептиков – в восемь раз", – сообщил глава правительства.

А обрабатывающая промышленность России смогла выйти на уровень 2019 года уже по итогам 2020 года, несмотря на карантин и проблемы. "Наша обрабатывающая промышленность пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметно меньше европейской. В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние двадцать пять лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое. При этом по итогам года мы не просто преодолели падение, но и вышли на уровень 2019 года", – отметил Мишустин.

Более того, России удалось совершить серьезный прорыв в импортозамещении в обрабатывающей промышленности. "Мы последовательно расширяем импортозамещение в самых разных сферах нашей промышленности. Прежде всего – в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%", – заявил премьер-министр. Выпуск обрабатывающего производства в 2020 году даже превысил уровень предыдущего года – на 0,3%.

Если в 2014 году доля импорта в обрабатывающей промышленности составляла 80%, то теперь она снизилась до 40%. Это действительно можно считать прорывом.

Эффективным инструментом для снижения доли импорта является Фонд развития промышленности, который поддержал 100 антиковидных проектов на 30 млрд рублей, а также проекты в области автопрома и сельхозмашиностроения. Мишустин рассказал, как общался с изобретателями различных станков в ходе поездки в Чувашию: "Это было замечательное посещение, во всяком случае, я обрадовался, сколько интересного можно найти, простите, пока еще в остатках промышленного производства, которые сохранились в стране".

В качестве примера он привел создание российского двигателя ПД-14 для самолета МС-21, а также отечественной газовой турбины ГТД 110М большой мощности. В прошлом году новейший российский самолет совершил свой первый полет с двигателем российского производства ПД-14. Это огромное достижение российского двигателестроения и авиастроения. Двигатель – это самая сложная и дорогостоящая деталь в МС-21. Делать собственные авиационные двигатели умеют всего несколько стран в мире – и Россия в их числе.

МС-21 оснащается также американским двигателем PW1400G-JM компании Pratt & Whitney. Однако импортозамещение этого мотора было крайне важным. Теперь запрет американцами поставок авиадвигателей в Россию не поставит крест на российском проекте.

Работы над отечественной газовой турбиной большой мощности ГТД 110М – это также серьезный этап импортозамещения. Ведь именно отсутствие собственных турбин чуть было не стоило России провала проекта строительства двух новых ТЭС на Крымском полуострове. Москве пришлось покупать немецкие турбины Siemens не из первых рук, а на вторичном рынке, чтобы обойти наложенные США санкции.

Теперь у России есть собственные газовые турбины большой мощности. Основной этап испытаний первой такой турбины для энергоустановок был завершен еще в 2019 году, и тогда же началась опытно-промышленная эксплуатация турбины на Ивановской ГРЭС.

К обрабатывающей промышленности, кроме машиностроения, относится также пищевая промышленность, текстильная, бумажно-целлюлозная и химическая. "Среди отраслей обрабатывающей промышленности относительно неплохо ощущали себя в этот непростой период химическая и пищевая промышленность, то есть те отрасли, которые развивались одновременно при поддержке государства на тренде импортозамещения и при огромном внутреннем спросе. Фармацевтика и производство медицинского оборудования тут стоят особняком по понятным причинам", – говорит доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

В пищевой промышленности можно отметить успешное импортозамещение по сырам. "Доля российских сыров заметно выросла. Сегодня она выше 75%, тогда как в 2014 году находилась на уровне 50%", – говорит зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Из последних достижений он отмечает рост внутреннего рынка шампиньонов.

"Раньше Россия была тотальным нетто-импортером культивируемых грибов. Сегодня она не только нарастила производство, но и активно продает свою продукцию на экспорт",

– указывает Леонов. По оценке "НЭО Центр", в прошлом году Россия в три раза увеличила экспорт шампиньонов – до 2,1 тыс. тонн. Всего их было произведено более 65 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в 2019 году. Импорт при этом не превысил 20 тыс. тонн.

Химия и нефтехимия стали также серьезным экспортным российским товаром. Главные стратегические инвесторы в этой области – Газпром, "Сибур", "Новатэк", производители удобрений активно продолжают импортозамещение. Цель – не только полностью обеспечить химической продукцией Россию, но и захватить лидерство на европейских и других рынках. Тем более у них есть возможность получать более дешевое сырье, чем у западных конкурентов. Но и комплектующие с машинами нужны не импортные, а отечественные, чтобы компаниям не пришлось страдать из-за девальвации рубля.

Только в 2020 году в рамках реализации стратегии по развитию химической и нефтехимической промышленности открылось 16 проектов, инвестиции в которые составили 14 млрд рублей, по данным Минпромторга. Например, в Армавире заработал завод по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции, в который было вложено 1 млрд рублей инвестиций. А группа "Акрон" в Нижнем Новгороде запустила новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год, инвестировав 10 млн долларов.

"Под влиянием пандемии изменилась структура обрабатывающего производства. Взрывной рост спроса на лекарственные средства и санитарные материалы, вызванный пандемией, способствовал повышению вклада производств товаров промежуточного и конечного спроса медицинского назначения в сопряженных производствах машиностроительного и химического комплексов, текстильной, швейной и целлюлозно-бумажной промышленности", – отмечает Ольга Изряднова, ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС.

Однако России еще есть куда двигаться и что замещать. "Наиболее сложная ситуация из всех обрабатывающих отраслей промышленности сложилась в комплексе машиностроительных производств. В наиболее острой форме на нарушение цепочек поставок отреагировало производство автотранспортных средств, электронных и оптических изделий, производство компьютеров. Это крайне болезненно отразилось на динамике выпуска сопряженных предприятий машиностроения, конструкционных материалов и комплектующих", – говорит Ольга Изряднова.

"Приоритетным направлением нашей индустриальной политики должно стать именно развитие отраслей обрабатывающей промышленности.

Для подъема нам необходимо развивать технологии, связанные с формированием и развитием материально-технической базы. Это в первую очередь технологии новых композиционных материалов на основе нанотехнологий", – указывает Олег Каленов.

Правительство уже формирует новые инструменты для развития производства критически важных материалов и комплектующих, создает собственную компонентную базу, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа. "Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их и делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые нужны для производства лекарств, а в станкостроении – на системах числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к середине лета обновленные планы уже утвердить", – отметил Мишустин.

Он добавил, что в 2020 году удалось запустить модернизированный механизм специального инвестиционного контракта. Целых 600 современных технологий будут внедряться в рамках СПИК.

Ольга Самофалова