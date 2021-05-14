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Газета.ru

Обострение на границе: Армения обратилась к ОДКБ в связи с действиями Азербайджана

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Источник изображения: gazeta.ru

Пашинян назвал взрывоопасной ситуацию вокруг Черного озера близ Азербайджана

В ОДКБ выразили готовность предпринять меры, предусмотренные уставом организации, в случае развития обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Ранее в МИД Армении заявили, что азербайджанские военные попытались "уточнить границы". Глава МИД России Сергей Лавров уже обсудил ситуацию как с Ереваном, так и с Баку. В Армении ситуацию назвали "взрывоопасной".

После инцидента на границе Армении и Азербайджана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали ситуацию в регионе.

"В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ", - отметили в пресс-службе организации.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В среду, 12 мая, в Минобороны Армении заявили о попытке азербайджанских военных провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Но в ведомстве не уточнили, что конкретно делали военнослужащие.

13 мая глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обсудил инцидент с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Лавров указал на "необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

В ноябре было установлено полное прекращение огня, по которому Баку восстановил контроль над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами, а также над городами Шуша и Гадрут. Кроме того, стороны договорились о дислоцировании российских миротворцев.

Во время диалога с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства по сложившейся накануне ситуации Лавров отметил, что важно решать подобные инциденты политико-дипломатическим путем. Кроме того, глава МИД России выразил "готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", говорится в заявлении ведомства.

В среду, 12 мая, Лавров обсудил инцидент с и.о. главы МИД Армении Арой Айвазяном, сообщили ранее в армянском ведомстве.

"Айвазян проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана", - говорится в заявлении.

В ходе телефонного разговора стороны "подчеркнули важность полной реализации достигнутых договоренностей о региональной безопасности, стабильности и координации, а также шаги, предпринятые для предотвращения эскалации ситуации".

В свою очередь, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что инцидент на границе - это спланированная провокация. По его мнению, ситуация на границе стран "взрывоопасная".

"Уже два дня, как вокруг Черного озера и близлежащих территорий взрывоопасная ситуация. Причина в том, что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и совершили действия по окружению Черного озера. ВС Армении предприняли контрмеры. В некоторых территориях азербайджанские военные отошли от занятых позиций", - приводит его слова "Интерфакс".

Пашинян заметил, что оружие сторонами не применялось. Тем не менее в Сюникской и Гегаркуникской областях остаются порядка 250 военных. "Оценка ситуации позволяет утверждать, что это провокация, которая может иметь широкие военно-политические цели", - сказал он.

Он уверен, что Баку таким образом провоцирует Ереван на обострение ситуации. "Об этом свидетельствует то, что азербайджанцы объясняют свое присутствие уточнением границ на основе очевидно сфальсифицированных карт. Утвержденные в советские времена карты свидетельствуют, что эти утверждения безосновательны. В день начала провокаций Азербайджан заявил о планируемых с 16 мая широкомасштабных учениях", - добавил Пашинян.

Он поручил правительству провести консультации с ОДКБ "по вопросу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы в некоторых районах Сюника и Гегаркуника". Его поручение должны выполнить и.о. министра иностранных дел Ара Айвазян, министр обороны Вагаршак Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Айвазян уже обсудил сложившуюся на границе с Азербайджаном ситуацию с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

"Ара Айвазян считает недопустимым попытку Азербайджана посягнуть на суверенную территорию Республики Армении, входящей в ОДКБ, отметив, что это также является серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности", - отметили в МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями о "применении положений Договора о коллективной безопасности и инструментов, предусмотренных уставом организации в подобных ситуациях". В ст. 8 устава ОДКБ говорится, что "государства-члены взаимодействуют в сферах охраны государственных границ, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий".

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в сентябре 2020 года. Тогда в регионе возобновились боевые действия, которые продолжили многолетний конфликт и привели к жертвам среди военных и мирных жителей. Перемирия удалось достичь в ноябре при посредничестве Москвы.


Ангелина Мильченко

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