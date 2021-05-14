НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике

Иностранные государства наращивают военную активность в Арктике в целом и ее ближней морской зоне, в частности. Это, прежде всего, происходит у российских границ. Такое заявление в пятницу, 13 мая сделал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Его брифинг для журналистов прошел на атомном ракетном крейсере СФ "Петр Великий".

По словам адмирала, военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего практически не было со времен Второй мировой войны. Адмирал также отметил увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США.

Увеличилась и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО. Речь, в первую очередь, идет об учениях североатлантистов. "При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США", - отметил командующий Северным флотом России. По его оценке, подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.

Юрий Гаврилов