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Известия.ru

Командующий Северным флотом указал на роль Норвегии как плацдарма США в Арктике

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Senior Airman Eugene Oliver

Соединенные Штаты рассматривают Норвегию в качестве основного плацдарма в Арктике. Об этом в четверг, 13 мая, заявил командующий Северным флотом РФ, адмирал Александр Моисеев.

«В последнее время в качестве основного «плацдарма» в Арктике США рассматривают Норвегию, как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения», — сказал он в ходе брифинга для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Также Моисеев подчеркнул, что руководство самой Норвегии при этом под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС НАТО, а также росту конфликтного потенциала в Арктике, несмотря на исторически сложившиеся «долгосрочные добрососедские» отношения с РФ и на способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона.

Кроме того, командующий Северным флотом отметил, что военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США, что носит провокационный характер и оказывает негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов подчеркнул, что Москва не рассматривает Арктику как театр военных действий и призывает избегать эскалации и конфронтации в регионе.


Ранее 6 апреля американская телекомпания CNN заявила, что Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике, а также испытывает там новейшее вооружение. Источники телеканала в Пентагоне заявили об опасениях властей США, что новые базы могут использоваться Москвой не только для законной защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктического региона.

За день до этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

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Норвегия
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Пётр Великий
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Военные учения
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