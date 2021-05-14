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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ России в 2022 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Чумаков

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» пополнит ВМФ России в 2022 году. Об этом сообщил в четверг, 13 мая, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Он уточнил, что в среднесрочной перспективе фрегаты подобного типа составят основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.

«Уже в следующем году прием очередного корабля. Он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», — сказал Моисеев в ходе брифинга для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Командующий Северным флотом отметил, что корабли, которые относятся к этому проекту, уже имеют опыт дальних походов. По его словам, они успешно себя зарекомендовали, а также подтвердили все заложенные характеристики. Моисеев сообщил, что с принятием на вооружение современного оружия они смогут их повысить.

Накануне стало известно, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отправился в Северодвинск. Там он проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». В пресс-службе Минобороны РФ тогда отмечали, что прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается 13 мая.

23 апреля главком ВМФ Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия. Он уточнил, что эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России.

29 марта сообщалось, что подводные лодки станут носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», первой серийной подлодкой с этими боеприпасами в арсенале станет «Пермь».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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