"Русские витязи" впервые начали исполнять "Кубинский бриллиант" на пяти Су-35С

Летчики планируют впервые продемонстрировать выступление с использованием новых самолетов на авиационном празднике 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" впервые начали выполнять комплекс фигур высшего пилотажа в построении "Кубинский бриллиант" с участием пяти истребителей Су-35С. Об этом сообщил ТАСС в четверг командир "Русских витязей" Сергей Щеглов.

"При выполнении построения "Кубинский бриллиант" совместно со "Стрижами" вместо истребителей Су-30СМ теперь будут стоять Су-35С", - сказал Щеглов.

Он отметил, что летчики уже провели тренировку в таком составе и планируют впервые продемонстрировать выступление с использованием новых самолетов на авиационном празднике, посвященном 30-летию двух пилотажных групп в Кубинке 15 мая.

По словам Щеглова, "Русские витязи" внесли и другие небольшие изменения в свою программу. "Немного будет обновлена программа. Мы постоянно что-то изменяем", - сказал командир авиационной группы высшего пилотажа.

15 мая в Кубинке "Русские витязи" и "Стрижи" покажут масштабное авиашоу в честь 30-летия создания обеих групп. В авиашоу примут участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

Су-35С

В июне 2020 года сообщалось, что пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С. Четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. Впервые самолеты Су-35С вошли в состав группы в ноябре 2019 года.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.