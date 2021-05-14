Войти
ТАСС

"Русские витязи" впервые начали исполнять "Кубинский бриллиант" на пяти Су-35С

161
0
0
Истребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Летчики планируют впервые продемонстрировать выступление с использованием новых самолетов на авиационном празднике 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" впервые начали выполнять комплекс фигур высшего пилотажа в построении "Кубинский бриллиант" с участием пяти истребителей Су-35С. Об этом сообщил ТАСС в четверг командир "Русских витязей" Сергей Щеглов.

"При выполнении построения "Кубинский бриллиант" совместно со "Стрижами" вместо истребителей Су-30СМ теперь будут стоять Су-35С", - сказал Щеглов.

Он отметил, что летчики уже провели тренировку в таком составе и планируют впервые продемонстрировать выступление с использованием новых самолетов на авиационном празднике, посвященном 30-летию двух пилотажных групп в Кубинке 15 мая.

По словам Щеглова, "Русские витязи" внесли и другие небольшие изменения в свою программу. "Немного будет обновлена программа. Мы постоянно что-то изменяем", - сказал командир авиационной группы высшего пилотажа.

15 мая в Кубинке "Русские витязи" и "Стрижи" покажут масштабное авиашоу в честь 30-летия создания обеих групп. В авиашоу примут участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

Су-35С

В июне 2020 года сообщалось, что пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С. Четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. Впервые самолеты Су-35С вошли в состав группы в ноябре 2019 года.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
Продукция
Су-30
Су-35
Су-35С
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.05.2021
Трюки на боевых истребителях. "Стрижи" — о высшем пилотаже "с петлями и перестроениями"
06.04.2021
За гранью дозволенного летают только наши истребители. "Русские витязи" о виражах в небе
24.09.2020
Истребитель Су-30М2 ВКС России был ошибочно сбит пушечным огнем истребителя Су-35С
12.08.2016
День Военно-воздушных сил РФ. Досье
12.08.2015
Планируется новый контракт на 48 истребителей Су-35С для ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель