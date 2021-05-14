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РИА Новости

Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом

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Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

По его словам, увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.

"При этом происходит смещение районов их проведения к границам РФ. Существенно возросла интенсивность полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США", - отметил командующий.

По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".

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