Активность НАТО в Арктике выросла, заявил командующий Северным флотом

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая – РИА Новости. Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла, констатировал в четверг командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
"Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны. Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", - сказал Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".
По его словам, увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил Альянса.
По его оценке, эти действия "носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом".