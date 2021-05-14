Войти
ТАСС

Россия настаивает на порядке использования Севморпути на особых условиях

145
0
0
Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Россия настаивает на использовании Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

"В настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морскому пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал адмирал.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 км, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тыс. км.

Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Панама
Россия
Продукция
Мыс
Пётр Великий
Проекты
пр. 1155
СФ
Похожие новости
21.08.2019
ВМФ России повторил историческое достижение царского флота
20.02.2017
Крымский "Атлант": чем уникален российский "убийца авианосцев"
08.12.2016
Как считать будем: инциденты на авианосце "Адмирал Кузнецов" и опыт ВМФ США
24.09.2014
В ходе кругосветного плавания исследовательского судна «Адмирал Владимирский» сделаны научные открытия
19.12.2011
Поход вокруг Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель