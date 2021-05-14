Россия настаивает на порядке использования Севморпути на особых условиях

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны

СЕВЕРОМОРСК, 13 мая. /ТАСС/. Россия настаивает на использовании Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере "Петр Великий".

"В настоящее время весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морскому пути и интернационализации управления им. Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации", - сказал адмирал.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 км, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тыс. км.

Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.