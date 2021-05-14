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Известия.ru

Командующий СФ РФ заявил о смещении учений НАТО к российским границам

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/United States Air Force/Chad Bellay

Военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США, что носит провокационный характер. Об этом заявил командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев 13 мая.

По его словам, руководство Норвегии содействует расширению военного присутствия сил альянса и росту конфликтного потенциала в Арктике.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, что, констатирую, практически этого не было со времен Второй Мировой войны», — заявил Моисеев во время брифинга для журналистов на атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Он добавил, что подобные действия «носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом».

Также Моисеев указал на рост интенсивности полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС Соединенных Штатов.

6 апреля американская телекомпания CNN заявила, что Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике, а также испытывает там новейшее вооружение. Источники телеканала в Пентагоне заявили об опасениях Вашингтона, что новые базы могут использоваться Москвой не только для законной защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктического региона.


За день до этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. При этом он указал, что Москва и Вашингтон сохраняют высокий уровень сотрудничества в регионе.

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Пётр Великий
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NATO
Арктика
Военные учения
СФ
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