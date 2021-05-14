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Российская газета

В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны

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Источник изображения: rg.ru

Противоракетная оборона Москвы в случае ядерного удара признана самой эффективной в мире. К такому выводу пришел американский военный обозреватель журнала National Interest.


"Можете ли вы угадать, какой город лучше всего защищен от ракетно-ядерного нападения? Лондон? Вашингтон, округ Колумбия? Нет. Это в России", - пишет эксперт Калеб Ларсон.

Основанием для такого заявления стала модернизация системы противоракетной обороны российской столицы, которая в СМИ получила название А-235. Новое кольцо ПРО создается с учетом опыта предыдущих советских и российских систем противоракетной обороны.

"По-видимому, существует план по обновлению потенциала ПРО России. А именно, обменять ядерную боевую нагрузку на обычную взрывчатку и полагаться на мобильные пусковые установки, а не на подземные ракетные шахты", - полагает обозреватель.

Ранее командир дивизии 1-й армию ПВО-ПРО особого назначения, генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что модернизация системы второго поколения А-135 повысит уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО, увеличатся зоны поражения по дальности и высоте. Планируется, что модернизированную к 2022 году систему нового поколения ПРО оснастят сверхскоростными противоракетами - более 5,5 километра в секунду. Ракета выдерживает перегрузки до 200 g, что позволяет ей маневрировать в полете и перехватывать существующие и перспективные средства поражения.

Кроме того, сообщалось о разработке ракет мобильного базирования для дальнего заатмосферного перехвата. По данным СМИ, эта двухступенчатая антиракета 14Ц033 "Нудоль" будет использоваться в качестве основного средства поражения целей.

Напомним, что в апреле на полигоне в Казахстане состоялся успешный пуск ракеты российской системы противоракетной обороны. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, противоракета подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.



Николай Грищенко

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