Военные РФ на фоне захода подлодки США в Норвегию заявили, что Осло усиливает конфликтный потенциал в Арктике

Североморск. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - На фоне захода в Норвегию атомной подводной лодки США командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что Осло содействует росту напряженности в Арктике.

"Руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС (Объединенные вооруженные силы - ИФ) НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике", - сказал Моисеев в четверг на брифинге на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве обеспокоены заходом американской подлодки в порт Норвегии.

"Вызывает озабоченность заход 10 мая американской атомной подлодки в норвежский порт в непосредственной близости от границы с Россией. Прискорбно, что в Осло взяли курс на усиление милитаризации Арктики и нагнетание напряженности в этом традиционно мирном регионе", - сказала Захарова.

В свою очередь Моисеев сказал на брифинге: "В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия вооруженных сил, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения".