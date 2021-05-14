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WarSpot

Американцы распродадут пушечные «Страйкеры»

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Источник изображения: warspot.ru

Уже до конца 2022 года Минобороны США планирует распродать свои колёсные танки. Вчера, 12 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что американская армия отказывается от боевых машин Stryker M1128 MGS.

Основной причиной отказа от «Стрйкера» с танковым орудием является то, что «всесторонний анализ выявил устаревание системы в целом, а также системные проблемы с устаревшей пушкой и автоматом заряжания». Так, модификация MGS была разработана для первой версии шасси с плоским днищем и никогда не модернизировалась, чтобы противостоять таким угрозам как самодельные взрывные устройства или противотанковые мины.

Stryker M1128 MGS

Источник изображения: flickr.com

Версия Stryker MGS оснащается 105-мм танковой пушкой. Системы начали поставляться в армию в начале 2000-х годов и обеспечивали прямой огонь для штурмовой пехоты, уничтожая укреплённые вражеские бункеры, пулемёты и снайперов. В Минобороны США уверены, что новая версия Stryker A1 Medium Caliber Weapon System (MCWS) со скорострельной пушкой калибра 30-мм и ракетным вооружением сможет в полной мере заменить Stryker MGS.

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанное и производимое американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1128 MGS
M1129 MCV
Stryker
Компании
General Dynamics
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