МИД осудил заход американской подлодки в норвежский порт у границ России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заход американской подлодки в норвежский порт вблизи границ России вызывает озабоченность, курс Осло на милитаризацию Арктики прискорбен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает озабоченность факт захода 10 мая текущего года американской атомной подводной лодки в порт северо-норвежского населенного пункта Тёнснес в 50 километрах от Тромсё. Специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, заверения норвежского военного руководства об отсутствии на борту прибывающих атомных подлодок ядерного оружия "не внушают доверия, так как, по признанию самих норвежцев, достоверной информации на этот счет нет, а механизмы контроля над действиями американцев не предусмотрены".

"Вызывает недоумение, что подобным визитом подводных лодок, которые имеют возможности нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую, как они говорят, стабилизирующую роль. Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики, нагнетания напряженности в этом традиционно мирном регионе, стараясь угодить старшим партнерам по НАТО", - добавила Захарова.