Войти
Российская газета

БМД-2М с боевым отделением "Берег" существенно повысят возможности ВДВ

173
0
+1
Источник изображения: Первый Тульский / youtube.com

На военном параде в Туле 9 мая были впервые продемонстрированы БМД-2М с одноместным боевым отделением "Берег".

От первоначальных вариантов они отличаются установкой нового, выглядящего более массивным прицела с лазерным дальномером, тепловизионным каналом и автоматом сопровождения целей.

Также с правой стороны башни появились две пусковые установки знаменитого противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с лазерным наведением, способного уничтожать хорошо бронированные цели противника на расстоянии 8000-10000 метров. Бронепробиваемость кумулятивных тандемных боевых частей, преодолевающих динамическую защиту, достигает 1300 мм.

Прежнее вооружение, состоящее из 30-мм автоматической пушки 2А42 и спаренного 7,62-мм пулемета ПКТ, дополнено 30-мм гранатометом АГ-30, бьющим на 1750-2100 метров. Темп стрельбы - 400 выстрелов в минуту.

БМД-2М обладают хорошей подвижностью и маневренностью, они могут преодолевать вплавь различные водные преграды. Благодаря относительно небольшой массе их можно перебрасывать многоцелевыми транспортными вертолетами Ми-26.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
БМД-2
Корнет
Ми-26
Похожие новости
19.08.2020
Как БРДМ-2 стал «Бекасом»
28.05.2018
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
29.10.2010
Греция является для нас важным партнером – Николай Димидюк
28.10.2010
Новая выставка – новые перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель