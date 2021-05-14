Американские "колесные танки" M1128 на базе Stryker снимут с вооружения

Находящиеся на вооружении американских сухопутных войск боевые машины M1128, созданные на платформе бронетранспортеров Stryker, собираются полностью списать к концу следующего года.

Судя по появившимся в Сети сообщениям, несмотря на многолетнюю эксплуатацию в специализированных бригадах,на них так и не удалось решить ряд конструктивных проблем, например с автоматизированной системой заряжания пушки. Она не только обладает сравнительно небольшим боекомплектом (всего 18 снарядов), так еще и постоянно отказывает.

Эти "колесные танки" ранее часто критиковались и за недостаточную огневую мощь 105-мм орудия, практически бессильного против большинства современных основных танков. Недостаточной считается и защищенность, особенно от мин и самодельных взрывных устройств.

Боевая масса такого броневика - 18770 кг, мощность двигателя - 350 л.с. максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

Имеются также два пулемета - 12,7-мм зенитный и 7,62-мм. Экипаж - 3 человека.

Как считают военные эксперты, M1128 после снятия с вооружения будут переданы союзникам американцев. Так, ставшие лишними бронетранспортеры Stryker уже поставлялись Таиланду.

Stories to come on the Army scrapping its Stryker Mobile Gun Systems by the end of FY22 due to obsolescence issues AND the Army just had a successful 400K Precision Strike Munition shot at White Sands this AM. — Jen Judson (@JenJudson) May 12, 2021

Алексей Моисеев