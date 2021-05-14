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Известия.ru

Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской гимназии призвал усилить контроль за оборотом оружия в стране, а также повысить требования к его владельцам.

«Для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», — сказал он в ходе совещания с членами правительства в четверг, 13 мая.


Глава государства подчеркнул, что такой же жесткой должна быть ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на владение оружием, а также предоставляют необходимые для этого документы.

Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, должны быть полностью исключены, отметил Путин.

Ранее в четверг сообщалось, что в России предложили ввести административную ответственность за незаконный оборот легкой пневматики и ношение холодного оружия для самообороны. Соответствующее положение содержится в законопроекте, который разработали члены комитета Госдумы.

Кроме того, в стране собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия, у которой появятся полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами.


11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175. В результате стрельбы погибли семеро детей и два преподавателя, 23 человека пострадали.

Галявиева задержали сотрудники ФСБ, он был арестован до 11 июля 2021 года. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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