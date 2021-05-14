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Известия.ru

Глава Росгвардии предложил ужесточить правила выдачи документов на оружие

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба НАК

После событий в казанской гимназии глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. Об этом он заявил 13 мая в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.


В частности, Золотов предложил выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках.

«Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо ужесточить требования и для получения охотничьего билета, а получающих гладкоствольное оружие впервые обязать проходить «курс молодого бойца».

Также Золотов предложил выдавать гражданам полуавтоматическое оружие спустя пять лет после владения гладкоствольным оружием.

«Необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем Hatsan, Hunter, «Сайга», Lancaster будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному», — заявил он.


Президент поручил Золотову в короткие сроки представить письменные предложения по ужесточению контроля за оборотом гражданского оружия.

Также в ходе совещания Путин заявил, что должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии на оружие.


Ранее, 11 мая, в казанской гимназии № 175 произошла трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев, войдя в здание школы, взорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь, в результате чего погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 23 человека.

Галявиева задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В настоящий момент он арестован до 11 июля 2021 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на молодого человека было официально зарегистрировано оружие. Лицензию на него он получил в апреле.

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Страны
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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