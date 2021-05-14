Американские инженеры разработали способный разогнать самолет до 20 тыс. км/ч двигатель

Американские инженеры сообщили, что им впервые удалось разработать двигатель с косой детонационной волной, который способен разогнать летательный аппарат до 17 Махов или примерно 20 тыс. км/ч. Об этом пишет New Atlas.

Издание подчеркивает, что тип двигателя — детонационный, это означает, что для запуска не требуется кислород, а лишь взрывчатый материал и только достаточной силы, чтобы нарушить энергетические связи молекул. Ударная волна взрыва распространяется со сверхзвуковой скоростью, выбрасывая огромное количество энергии.

Новый разработанный тип двигателя открывает возможность полетов со скоростью около 20 тыс. км/ч, или 17 Махов.

Команда ученых-разработчиков утверждает, что они успешно стабилизировали взрывную волну в условиях гиперзвукового потока, не позволяя ей подниматься ни вверх, ни вниз.

Экспериментальный прототип — HyperReact — аппарат, состоящий из трубы, разделенной на три секции. В первой зажигается струя водородного топлива, смешанного с воздухом. Во второй секции находится сопло с асимметричным сечением. Тут основной топливный инжектор добавляет 99,99-процентный водород в горячий сжатый воздух. В третьей секции и происходит детонация.

Обычно взрыв длится микро- или миллисекунды, но инженерам удалось продлить эффект до трех секунд. Для доказательства работоспособности установки этого достаточно, подчеркнули исследователи. Теперь их задачей является понимание того, как динамически менять топливную смесь, скорость потока и угол наклона, чтобы сохранять стабильность и управляемость детонации в различных условиях.

Ранее сообщалось, что в 2028 году в России должно начаться серийное производство авиадвигателей большой тяги ПД-35.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 т) является проектом российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги. Общий объем инвестиций в проект — 180 млрд рублей. Двигатели намерены устанавливать на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.