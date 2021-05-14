«Железный купол» Израилю не помог

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает сегодня, 13 мая, что в результате продолжающихся израильских ударов в палестинском анклаве погибли 83 человека, в том числе 17 детей и восемь женщин. Ранения различной степени тяжести получили 487 человек.

Жертвы от непрекращающихся пусков ракет и миномëтных обстрелов из Газы есть и с израильской стороны. Так, 21-летний сержант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Омер Табиб был убит, а двое других солдат получили ранения вместе с израильским гражданским лицом после того, как в минувшую среду боевики движения ХАМАС выпустили противотанковую управляемую ракету по их джипу к северу от сектора Газа.

Ранее в четверг турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило, что ударом израильской авиации в Газе разрушено здание, где находился офис благотворительной организации Турции.

По данным ЦАХАЛа, с вечера понедельника, 10 мая, по настоящее время по Газе нанесено более 600 ударов, большей частью воздушных, в то время как ХАМАС и другие группировки, действующие в анклаве, выпустил более 1600 ракет и других снарядов в сторону Израилю, большинство из которых было перехвачено и уничтожено тактической противоракетной системой «Железный купол».

Eadaily напоминает, что уличные столкновения арабского населения в Восточном Иерусалиме, с эпицентром в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе, с израильской полицией в последние дни стремительно переросли в вооружённый конфликт между еврейским государством и контролирующими сектор Газа палестинскими группировками. Последовал продолжающийся до сих пор обмен ударами, жертвами которых стали десятки людей, сотни получили ранения.