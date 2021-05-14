Войти
ТАСС

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны первую партию модернизированных САУ "Акация"

165
0
0
САУ 2С3М "Акация"
САУ 2С3М "Акация".
Источник изображения: © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Установки предназначены для уничтожения и подавления артиллерии, танков, самоходных орудий и другой бронированной техники

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставил Министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа первую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М "Акация" после капитального ремонта и модернизации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УВЗ.

"В машине усовершенствованы средства связи, а также проведены работы по полному импортозамещению. Самоходные гаубицы полностью укомплектованы возимыми запасными частями, инструментами и принадлежностями и переданы заказчику", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

САУ 2С3М2 "Акация" калибра 152 мм предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.08.2020
Со статусом боевой системы
17.11.2017
Порох сухим: Россия взялась за главный калибр
12.04.2016
Гособоронзаказ: качественно и в срок
29.05.2013
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: история и современность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель