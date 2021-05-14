Балтфлот на учениях в Финском заливе уничтожил артиллерийским огнём боевые корабли и самолёты "противника"

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Корабли Ленинградской военно-морской базы (ЛВМБ) выполнили в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, сообщил в четверг Балтийский флот (БФ).

"Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения", - сказано в сообщении.

В манёврах приняли участие корабли ЛВМБ, среди которых - малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец", базовые и рейдовые тральщики "Павел Хенов", "РТ-57", "РТ-248", информирует штаб БФ.

По его данным, "попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены минные постановки".

"При выполнении стрельб личный состав радиотехнических боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчётами артиллерии отработал вопросы отражения ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа", - сказано в сообщении.